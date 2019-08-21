Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentiler ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.


Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı. - ANKARA

James Mattis, Hulusi Akar, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler
Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi AKOM'dan İstanbul'da beklenen sağanak yağış hakkında açıklama!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 23:21:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]