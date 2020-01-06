Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

(İHA)

James Mattis, Hulusi Akar, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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