Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kısmen kaldırması)... - Son Dakika

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması
Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları
ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (6)
Akar: "(ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kısmen kaldırması) Bizi barışa, çözüme değil çözümsüzlüğe götürecek. Müttefiklik ruhuna yakışmaz."
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 16:27 - Kaynak: AA
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