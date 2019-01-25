Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Kabul Etti

1 saat önce

- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılaması Toplantıdan detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılaması
Toplantıdan detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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