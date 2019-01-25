Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Kabul Etti
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- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in gelişi ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın karşılaması Toplantıdan detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:16 Kaynak: AA
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