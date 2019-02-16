Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Görüştü

59 dakika önce

- 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Görüşmeden detaylar MÜNİH - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü.

- 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey
Görüşmeden detaylar MÜNİH - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:18 Kaynak: AA

Münih, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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