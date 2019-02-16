Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Görüştü
59 dakika önce
- 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Görüşmeden detaylar MÜNİH - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü.
- 55. Uluslararası Münih
Güvenlik Konferansı Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar ABD
'nin Suriye
Özel Temsilcisi Jeffrey
Görüşmeden detaylar MÜNİH - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:18 Kaynak: AA
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