Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Kabul Etti

1 saat önce

- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in merdivenden çıkışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın James Jeffrey ile tokalaşması Kabulden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in merdivenden çıkışı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın James Jeffrey ile tokalaşması
Kabulden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:56 Kaynak: AA

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