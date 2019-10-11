Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü

57 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

James Mattis, Hulusi Akar, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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