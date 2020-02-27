Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:38 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
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