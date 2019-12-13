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Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir"
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD Senatosu kararı) Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir"
Son Dakika Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı