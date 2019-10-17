Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı kabul etti
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı kabul etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda başta Güvenli Bölge olmak üzere Suriye'deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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