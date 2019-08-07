Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi. - ANKARA

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İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili vekil Kavakçı için bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi