Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda...
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda...

15 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin,
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi. - ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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