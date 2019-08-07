Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda...
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'yle yapılan 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi. - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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