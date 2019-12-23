Milli Savunma Bakanı Akar Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Personelimizin hayatını kolaylaştırmak için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya çalışacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Ankara Kızılay'da bulunan "Uzman Erbaş Askeri Gazinosu" açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu eşlik etti. Binayı gezerek incelemelerde bulunan Bakan Akar, inceleme sonrasında burada bir konuşma yaptı.



Uzun soluklu bir çalışmanın ardından özel ve çok anlamlı bir tesisin açılışını yaptıklarını belirten Bakan Akar, "Burada arkadaşlarımız koordineli bir şekilde, iş birliği içerisinde şu anda gördüğümüz güzel eserin ortaya çıkmasını sağladılar. Peşinen bu eserin, tesisin ülkemize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman uzmanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Umudum, dileğim bu tesisin usulüne uygun bir şekilde kullanılarak idamesinin sağlanması ve bu şekilde örnek bir tesis olması. Bu örneğin de başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm yurdumuzda yayılmak suretiyle uzmanlarımızın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması, biz bir aileyiz, bir bütünüz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için yapmamız gereken ne varsa, bir bütün halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Uzman çavuşların kara, deniz ve havada neler yapabildiğinin en yakın tanıkları olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Uzmanlarımıza ne yapsak azdır. Elimizdeki imkan ve fırsatlar her neyse yapılabilecek tüm bunları kullanmak suretiyle hayatın kolaylaştırılması için uzmanlarımızın istirahat halinde, aileleri ile birlikte rahat ve huzur içerisinde vakit geçirebilmeleri için bu ve benzer tesislerin çalışmalarını yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Personelimizin hayatını kolaylaştırmak için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya çalışacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın"



Küresel ve bölgesel olarak içinde bulundukları ortamın son derece hassas olduğunu, önemli değişiklik ve gelişmelerin olduğunu aktaran Bakan Akar, bu gelişmeler ve değişiklikler karşısında alınması gereken tedbirlerin olduğunu kaydederek, "Ülkemizin ve milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere güvenlik ve bütünlüğü için Türk Silahlı Kuvvetleri için caydırıcılık, saygınlık ve etkinlik olmazsa olmaz. Böyle bir orduya ihtiyacımız her zamankinden fazla, bu konuda hep birlikte üzerine düşen neyse, en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar hata yapmadan, bu görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda bildiğiniz gibi, hem yurt içinde hem sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bizim, personelimizin hayatını kolaylaştırmak için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya çalışacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



Uzman çavuşların haklarında yapılan iyileştirmelerden bahseden, ek göstergelerin artırılması konusunda çalışmaların yapıldığını, ilave tazminat verildiğini, uzman erbaşların birinci dereceye kadar yükseltilmesinin sağlandığını, yaş haddinin artırıldığını, lojmanlardan faydalanma oranlarının yükseltildiğini, zati tabancaların sağlandığını, operasyon tazminatının ödendiğini, aylıkların iyileştirilmesi konusunda çalışmaların yapıldığını söyleyen Bakan Akar, kullanılmayan yıllık izinlerin bir sonraki yıla devri, yaş haddinden emeklilik, yaşa göre kadroların belirlenmesi ve atama yapılması gibi bazı konularda da bakanlık olarak çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.



Ana prensip ve konseptlerinin; çalışanın önünü açmak, hiçbir zaman kapatmamak olduğunu ve Yeni Askerlik Sistemi'nin de buna tabi olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Biz çalışan arkadaşlarımızı, Uzmanlıktan Astsubaylığa, Astsubaylıktan Subaylığa hatta yeni askerlik sisteminde Generallik bile açık. Hiç kimse durmayacak, hiç kimse enerjisini boşa harcamayacak ve çalışmaya devam edecekler. Çalıştıkça da sistem onları destekleyecek ve biz onlarla da iftihar edeceğiz" diye konuştu.



Askerliğin maddi ölçülerle karşılanmasının mümkün olmadığının altını çizen Bakan Akar, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün sıralı, devletteki yetkililer ellerinden geldikçe silah kuvvetler personelinin hakkını, hukukunu korumak ve kollamak, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde ihtiyaçlarını karşılamak bakımından, eldeki imkanlar çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Fakat biz bileceğiz ki; tabii ki maddi girdiler önemli ama bizim moral ve motivasyonumuz çok daha önemli, bizim moral ve motivasyonumuz sadece maddi girdilerle sağlanamaz, parayla pulla olmaz. Bayrak, vatan, cumhuriyet, millet ve bu milletin mensubu olmanın verdiği onur, gurur, şeref bunlar bizim için çok önemli bunları da hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Hiçbir şekilde milletimizin sevgisi, güveni ve duasına karşı herhangi bir yanlışlık yapmayacak, herkes sorumluluğunu yerine getirecek"



Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetlerine olan sevgisi, güveni ve duasının önemli olduğunu anımsatan Bakan Akar, "Hiçbir şekilde milletimizin sevgisi, güveni ve duasına karşı herhangi bir yanlışlık yapmayacak, herkes sorumluluğunu yerine getirecek. Bunun hassasiyetinde olacağız. En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu da bizim için büyük bir sorumluluk demektir" şeklinde konuştu.



" Suriye'de, Libya'da, Irak'ın kuzeyinde yapmamız gereken ne varsa, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta kendi haklarımız, Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları hukukları, bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda yapma azim ve kararlılığı içindeyiz"



Türkiye'nin ve Türk milletinin egemenliği ve bağımsızlığı için yapılması gerekenleri yapmayı sürdürdüklerini söyleyen Bakan Akar, "Tarihimiz boyunca mazlumlarla, mağdurlarla beraber olduk. Adaletten, haktan, istikrardan yana olduk. Dolayısıyla şu anda da değişen bir şey yok. Suriye'de, Libya'da, Irak'ın kuzeyinde yapmamız gereken ne varsa, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta kendi haklarımız, Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları hukukları, bunun için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda yapma azim ve kararlılığı içindeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Kahraman ve fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yurt içinde, sınır ötesinde, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, ikili anlaşmalar çerçevesinde dost ve kardeş ülkelerde görevlerini yerine getirdiklerini bildiren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son derece saygın ve seçkin bir konumda olduğunu aktardı. - ANKARA