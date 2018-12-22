Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar Afganistan'da

Milli Savunma Bakanı Akar Afganistan'da

4 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın temaslarından görüntüler Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması KABİL - Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'da temaslarda bulundu.

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın temaslarından görüntüler
Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması KABİL - Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'da temaslarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:44 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Afganistan, Güncel
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