Milli Savunma Bakanı Akar Afganistan'da
4 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Akar'ın temaslarından görüntüler Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması KABİL - Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'da temaslarda bulundu.
- Milli Savunma Bakanı
Akar'ın temaslarından görüntüler
Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması KABİL - Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan
'da temaslarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:44 Kaynak: AA
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