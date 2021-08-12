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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afganistan'daki havalimanının işletilmesi) Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Afganistan'daki havalimanının işletilmesi) Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz"

12.08.2021 10:14
Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik Mehmetçiği tehlikeye atma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, sınır güvenliği için yerinde ve zamanında her türlü tedbirin alındığını ve alınmaya devam edildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik Mehmetçiği tehlikeye atma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, sınır güvenliği için yerinde ve zamanında her türlü tedbirin alındığını ve alınmaya devam edildiğini söyledi. Akar, "(Sınır hattında çekildiği iddia edilen görüntüler) Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı. Ziyareti kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Khan tarafından kabul edildiğini, Savunma Bakanı Pervez Khattak ve Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldiğini ve Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de görüştüğünü belirten Akar, "dost ve kardeş" Pakistan'da gösterilen yoğun ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etti. Görüşmelerde Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Akar, "Ele aldığımız konularda karşılıklı olarak mutabık kaldığımızı, Pakistanlı kardeşlerimizin destekleyici tavır içinde olduklarını gördük. Hem savunma sanayi hem askeri eğitim, iş birliği konularında önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da geliştirme yönünde mutabık kaldık. İş birliğinin sürdürülmesi konusunda da anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik" ifadelerini kullandı.

Pakistan ile MİLGEM Projesi'nin başarıyla sürdürüldüğünü bildiren Bakan Akar, "Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ü pazar günü İstanbul'da düzenlenecek törenle denize indireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye gönderdiği resmi davet mektubunu da görüşmeler sırasında kendisine sunma fırsatı bulduk" dedi.

Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara da vurgu yapan Akar, iki ülkenin kıvançta, kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğunu söyledi. Milli Mücadele döneminde Pakistan'dan gelen yardımların asla unutulmadığını aktaran Akar, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek ve hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajlarını da hatırlattı.

Akar, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede ve her vesileyle dile getirildiğini belirterek, "İki ülke arasındaki kardeşliğin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğini söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Pakistan arasındaki devam eden projeleri işaret eden Akar, "Pakistan ve Türkiye bölgelerinde barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi için önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Pakistan'ın 14 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü'nü de kutlayan Akar, "Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusu da gündeme geldi. Pakistan ile birlikte başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizin süreceğini, bu konuda dostumuz, kardeşimiz Pakistan'ın da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğine yönelik inancımızı dile getirdik" açıklamasında bulundu.

"Pakistanlı kardeşlerimiz Afganistan'dan gelen çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"

Pakistan'ın komşusu Afganistan'daki son gelişmelerin de görüşmeler sırasında gündeme geldiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Pakistanlı kardeşlerimiz Afganistan'dan gelen çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Pakistan, Afganistan ile de yakın ilişkileri olan bir ülke. Biz de Türkiye olarak Afgan kardeşlerimize, Afganistan'ın tamamına faydası olması bakımından önemli gördüğümüz ve 6 yıldır yaptığımız gibi Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine gerekli şartların oluşması durumunda talip olduğumuzu belirttik. Bu konuda çeşitli görüşmelerimiz, temaslarımız var."

"Herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz"

Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının işletilmesi yönündeki asıl maksadının, Afganistan'ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmak diye açıklayan Akar, şöyle konuştu:

"Kabil'deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların tamamının çekileceğine yönelik açıklamalar var. Böyle bir şeyin Afgan kardeşlerimiz için arzu edilen bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz havaalanının açık kalmasının faydalı olacağına yönelik görüşlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz."

"İlgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor"

Bakan Akar, Afganistan'daki gelişmelerin ardından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına yönelik iddialara cevap olarak, "Sınırlarımızla ilgili sadece bugün değil daha önceden de çoğunlukla gerçeği yansıtmayan bazı iddialar gündeme getirilmiştir" dedi.

Gerçekdışı iddialara yönelik gerekli açıklamaları büyük bir açıklık ve şeffaflıkla yaptıklarını vurgulayan Akar, "Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. İlgili arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla tüm hudutlarımızın olduğu gibi İran hududunun da korunması konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, gösteriyor. Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

Sınırlarda her türlü önlemin alındığını kaydeden Akar, "Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız da değildir. Ayrıca hudut güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Alınan tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, oluşturulan kontrol noktaları ile şehir merkezlerini de kapsıyor. Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor" diye konuştu. - İSLAMABAD

Milli Savunma Bakanı Akar: (Afganistan'daki havalimanının işletilmesi) Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz
Milli Savunma Bakanı Akar: (Afganistan'daki havalimanının işletilmesi) Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz
Milli Savunma Bakanı Akar: (Afganistan'daki havalimanının işletilmesi) Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz
Milli Savunma Bakanı Akar: (Afganistan'daki havalimanının işletilmesi) Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz

Hulusi Akar, Afganistan, Pakistan, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: '(Afganistan'daki havalimanının işletilmesi) Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi bir durum söz konusu olamaz' - Son Dakika


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