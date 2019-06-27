Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Savunma Bakanı Halid ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Savunma Bakanı Halid ile görüştü

50 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Savunma Bakanı Halid ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:38 Kaynak: AA
Afganistan, Hulusi Akar, Güncel
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