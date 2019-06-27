Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Savunma Bakanı Halid ile görüştü
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- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:38 Kaynak: AA
- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Afganistan
Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüştü.
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