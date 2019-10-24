Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

1 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(İHA)

Hulusi Akar, Almanya, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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