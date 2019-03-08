Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü Telefonlar, Büfeden Aramalar, Bunlarla İlgili Kurulan Bu...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü Telefonlar, Büfeden Aramalar, Bunlarla İlgili Kurulan Bu...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü telefonlar, büfeden aramalar, bunlarla ilgili kurulan bu ardışık telefon konuşmaları... Bunların hepsi istihbarat kuruluşlarımız tarafından çalışılıyor, tasnif ediliyor, bu tasniflere göre yargı kararını veriyor, yargı kararlarını da eksiksiz uyguluyoruz.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü telefonlar, büfeden aramalar, bunlarla ilgili kurulan bu ardışık telefon konuşmaları... Bunların hepsi istihbarat kuruluşlarımız tarafından çalışılıyor, tasnif ediliyor, bu tasniflere göre yargı kararını veriyor, yargı kararlarını da eksiksiz uyguluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Politika
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