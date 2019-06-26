Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma Kanunu) TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma Kanunu) TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:15 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Askeralma Kanunu) TSK
'nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum."
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