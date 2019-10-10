Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Askerin morali çok yüksek."
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Askerin morali çok yüksek.'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Askerin morali çok yüksek."

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. Askerin morali çok yüksek."

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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