Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.

- Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Avusturya Savunma Bakanı Starlinger ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:35 Kaynak: AA
Avusturya, Hulusi Akar, Güncel
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