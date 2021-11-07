Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki askeri heyet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Akar başkanlığında Bakü'ye gelen heyeti karşıladığı belirtildi. Açıklamada, Akar'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla başkentte düzenlenecek olan kutlamalara katılacağı aktarıldı.

(İHA)