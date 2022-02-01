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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

01.02.2022 15:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Hasanov'un şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü

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Zakir Hasanov, Hulusi Akar, Azerbaycan, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü - Son Dakika


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