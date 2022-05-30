Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

30.05.2022 13:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi'de ilk olarak Savunma Bakanlığı'na gitti. Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.  BAE'nin Genelkurmay Başkanı'nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu. Görüşme sonrasında Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret eden Bakan Akar anıta çelenk bıraktı ve Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı. Akar'ın ziyareti Türkiye'den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.


Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü
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Kaynak: DHA

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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