Millî Savunma Bakanı Akar, Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Millî Savunma Bakanı Akar, Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı - Son Dakika

Millî Savunma Bakanı Akar, Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı.

Millî Savunma Bakanı Akar, Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:47 Kaynak: AA
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