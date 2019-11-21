Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Barış Pınarı Harekatı) Bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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