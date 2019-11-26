Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: 'Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor."

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:33:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]