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Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor."
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