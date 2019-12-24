Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Akar: '(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda kalan kesimlerde hala teröristlerin olduğunu arkadaşlarımız gece gündüz takip ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda kalan kesimlerde hala teröristlerin olduğunu arkadaşlarımız gece gündüz takip ediyorlar. Şu anda bir heyetimiz Moskova'da, onlar bu konuları görüşüyorlar." - ANKARA
Son Dakika Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi Oğlunun intiharıyla sarsılan Mesut Yılmaz, ikinci kez dede oldu Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi Selahattin Demirtaş: Davutoğlu siyasette başarılı olmak için insanları dinlemeli ve öz eleştiri yapmalı