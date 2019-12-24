Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: '(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda kalan kesimlerde hala teröristlerin olduğunu arkadaşlarımız gece gündüz takip ediyorlar.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu bölgenin batısında ve doğusunda kalan kesimlerde hala teröristlerin olduğunu arkadaşlarımız gece gündüz takip ediyorlar. Şu anda bir heyetimiz Moskova'da, onlar bu konuları görüşüyorlar." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Moskova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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