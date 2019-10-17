Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor." - ANKARA
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