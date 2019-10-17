Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun...

40 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor." - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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