Milli Savunma Bakanı Akar: "Barışçıl çözümlerden yanayız"
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 55. yılında, direnişte şehit düşenler anısına düzenlenen törene katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:44 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kıbrıs
Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy
Direnişinin 55. yılında, direnişte şehit düşenler anısına düzenlenen törene katıldı.
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