Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Barışçıl çözümlerden yanayız"
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Barışçıl çözümlerden yanayız"

2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 55. yılında, direnişte şehit düşenler anısına düzenlenen törene katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşması Bakan Akar ve komutanlar KKTC'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan Şanlı Erenköy Direnişinin 55. yılında, direnişte şehit düşenler anısına düzenlenen törene katıldı.
Hulusi Akar, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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