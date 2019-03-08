Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak Olmak Üzere Tüm Komşularımızın Politik...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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