Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak Olmak Üzere Tüm Komşularımızın Politik...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak Olmak Üzere Tüm Komşularımızın Politik...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği."

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA

Irak, Suriye, Hulusi Akar, Güncel
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