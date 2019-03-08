Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı Tahditler Vardı İdlib ve Afrin Hava Sahalarının Kullanılmasıyla...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor."

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