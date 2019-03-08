Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı Tahditler Vardı İdlib ve Afrin Hava Sahalarının Kullanılmasıyla...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı Tahditler Vardı İdlib ve Afrin Hava Sahalarının Kullanılmasıyla...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Afrin, İdlib, Hulusi Akar, Güncel
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