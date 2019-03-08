Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı Tahditler Vardı İdlib ve Afrin Hava Sahalarının Kullanılmasıyla...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:16 Kaynak: AA
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