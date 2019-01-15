Milli Savunma Bakanı Akar Belarus'ta
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Roman Aleksandrovich Golovchenko ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Belarus
Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Roman Aleksandrovich Golovchenko ile görüştü.
Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Minsk'te, Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov ile görüşmesinin ardından Silahlı Kuvvetleri Merkez
Orduevi'nden ayrıldı.
Bazı savunma sanayi şirketlerinin kentteki üretim merkezlerini gezen Bakan Akar, daha sonra Belarus Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Roman Aleksandrovich Golovchenko ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:13 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu