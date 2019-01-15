Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar Belarus'ta

Milli Savunma Bakanı Akar Belarus'ta

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Roman Aleksandrovich Golovchenko ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar Belarus'ta, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Roman Aleksandrovich Golovchenko ile görüştü.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Minsk'te, Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov ile görüşmesinin ardından Silahlı Kuvvetleri Merkez Orduevi'nden ayrıldı.

Bazı savunma sanayi şirketlerinin kentteki üretim merkezlerini gezen Bakan Akar, daha sonra Belarus Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Roman Aleksandrovich Golovchenko ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:13 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Belarus, Güncel
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