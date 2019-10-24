Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Belçika'da
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Milli Savunma Bakanı Akar, Belçika'da

37 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını (TMR) ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Belçika'da, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını (TMR) ziyaret etti.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğine ziyarette bulunan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililerce karşılandı. Daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet eden Bakan Akar, ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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