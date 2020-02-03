Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi.

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi.

Hulusi Akar, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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