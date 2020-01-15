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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir."
14 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir."
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