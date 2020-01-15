Milli Savunma Bakanı Akar: "(Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar: '(Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir.' - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir."

14 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "( Berlin'deki Libya Konferansı) Oradan bir sonuç çıkabilecektir."

Hulusi Akar, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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