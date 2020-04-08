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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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