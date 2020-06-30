Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve mevkidaşı Wallace arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.
Görüşmede NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:19 Kaynak: AA
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