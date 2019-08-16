Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak." Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:55 Kaynak: AA
Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi 2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi