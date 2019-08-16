Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta...

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.

Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak."
Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:55 Kaynak: AA
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