Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta...
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz." - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:17 Kaynak: İHA
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