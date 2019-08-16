Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak. Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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