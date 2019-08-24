Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.
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Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:28 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi."
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