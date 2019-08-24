Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.
Son Dakika Güncel Haber

Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.

41 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi."

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı
Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu Son dakika: MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 17:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]