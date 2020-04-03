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Milli Savunma Bakanı Akar: "Birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi.
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.
Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:30 Kaynak: AA
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