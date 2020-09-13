Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler için bilgisayar yardım kampanyası - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde iş insanı Hatice İrik, pandemi nedeniyle evde eğitim gören ancak bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için sosyal medyada 'bendevarım' etiketiyle kampanya başlatarak 'Sen de var mısın' diye sordu.

İncirliova'da yaşayan iş insanı evli ve 1 çocuk annesi Hatice İrik, pandemi dolayısıyla okulların kapalı olması ve çocukların derslerinden geri kalmamaları için sosyal medyada 'sendevarmısın' etiketiyle kampanya başlattı. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği sağlanacak.