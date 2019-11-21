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Milli Savunma Bakanı Akar: "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız."
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız."
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