Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi...
03.12.2021 17:42
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."
Milli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: 'Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi... - Son Dakika
Son Dakika 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu