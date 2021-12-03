Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi...
03.12.2021 17:53
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür." - ANKARA
Milli, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Milli Savunma Bakanı Akar: 'Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi... - Son Dakika
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