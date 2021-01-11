Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."
11.01.2021 15:39
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım."
Milli, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar: 'Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım.' - Son Dakika
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