Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim Rejimle Herhangi Bir Temasımız Söz Konusu Değil. Görüşmemiz...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la."
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran
'la."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:13 Kaynak: AA
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