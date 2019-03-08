Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim S-400 Almamız Bir Tercih Olmanın Ötesinde Zorunluluk. 82 Milyon...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız."
Milli Savunma Bakanı
Akar: "Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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