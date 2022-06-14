NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları 15-16 Haziran tarihlerinde NATO Karargahı'nda bir araya gelecek. Türkiye 'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Akar da toplantıya katılmak üzere akşam saatlerinde Belçika 'nın başkenti Brüksel'e hareket edecek.

Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Belçika, Brüksel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'e gidiyor - Son Dakika

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