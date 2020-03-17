Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar: 'Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır.

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır.

Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir." - ANKARA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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