Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir." - ANKARA